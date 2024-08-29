MEB, o proje için devam kararı aldı

MEB pilot proje olarak uygulanan Almanca ağırlıklı yeni dil eğitim modelini devam ettirme kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin verildiği "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"nin kapsamını genişleterek 81 ilde 300 okulda uygulamaya başlayacak.

MEB, önceki yılın eğitim öğretim döneminde belirlediği il ve okullarda pilot uygulama olarak uygulanan "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"ni 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi.

81 İL İÇİN KARAR VERİLDİ

Bu öğrenciler Türkçenin yanı sıra ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini de ağırlıklı olarak aldı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl pilot belirlenen 32 okulun 5. sınıflarında başlatılan uygulama, bu yıl 6. sınıflarında da devam ettirilecek. Uygulama, ayrıca yeni belirlenen 5. sınıflarda da uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl eğitim öğretim döneminde 81 ildeki 300 okulda "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli" uygulanacak.

Öğrenciler haftalık 40 ders saatinde 14 saat İngilizcenin yanı sıra 2 saat de Almanca dersi alacak.