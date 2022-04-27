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Mehkemeden Airbnb için vergi

Mehkemeden Airbnb için vergi

AB mahkemesi, Airbnb'nin vergi makamlarına bilgi vermesi gerektiğine hükmetti.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi paylaşması gerektiğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb İrlanda'nın Brüksel Bölgesi'nin turistik işlemler hakkında vergi makamlarına bilgi verilmesini gerektiren mevzuatına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, emlak aracılık ve elektronik konaklama hizmetleri sunanların, turistik konaklama işlemlerinin belirli ayrıntılarını vergi makamlarına iletmesini gerektiren Belçika mevzuatının AB yasalarına aykırı olmadığına hükmetti.

Kararda, Belçika'daki söz konusu mevzuatın maliye ile ilgili bir konu olduğuna ve elektronik ticaret direktifleri kapsamına girmediğine işaret edildi.

Airbnb, Belçika'daki söz konusu mevzuatın hizmet sunma özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia ediyordu.

Etiketler Avrupa Birliği Airbnb vergi mahkeme karar
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