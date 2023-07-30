  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri arasında ''geç kaldın'' polemiği

Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri arasında ''geç kaldın'' polemiği

Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri arasında ''geç kaldın'' polemiği
Güncelleme:

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda THY uçağına alınmadığını söyledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise Ersoy'un geç kaldığını belirtti. İkili arasında yaşanan polemik, sosyal medyaya yansıdı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) fazla bilet sattığını söyleyerek uçağa alınmadığını iddia eden Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün arasında Twitter'da polemik yaşandı.

Ersoy, havaalanına vaktinde gitmesine rağmen uçağa alınmadığını söyleyince Üstün, “Yayına geç kalmak olmaz biliyorsun, uçağa da öyle” dedi.

'GECE 2 KERE BENİ ARAMIŞSIN'
Ersoy’un uçuşa geç kaldığını söyleyen Üstün, “Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra geldiğin için uçak yolcu kabulüne kapanmış. Sonrasında zaten biletin kurallar çerçevesinde değiştirilmiş ve yardımcı olmuşuz. Gece 02.36 ve 02.39’da beni de aramışsın, yorucu bir cuma günüydü sese uyanamamışım bunu ayrıca telafi edeceğim” ifadelerini kullandı.

"BUNU DA DİKKATE ALIRSINIZ BELKİ..."
Üstün’ün yanıtı ardından Ersoy da bir paylaşım yaptı. Ersoy, paylaşımında şunları söyledi:

“Uçağa geç kalmadım. 45 dakikadan önce oradaydım. Kontuarda oyaladılar bir süre. Bilet değişikliğinden de asla bahsetmediler. Yeni bilet alacaksınız dediler. Daha sonra orada biri yardımcı oldu ve o görevli biletimi fark ödeyerek değiştirmemi sağladı. Tüm kayıtları incelerken bunları da dikkate alırsınız belki. Seni zaten çok kısa çaldırdım (saat geç olduğu için hemen kapattım) WhatsApp araması düşmediği için iki kez aramışım gibi görünmüştür. Telafiye lüzum yok."

Etiketler thy mehmet akif ersoy habertürk uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek, vatandaşın ''vergi'' şikayetine kayıtsız kalmadı
Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi
Memur ve emeklilerin zammı belli oluyor! Takvim netleşti
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan mini etekli poz
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: İstanbul nemden bunalacak
Ev sahibi ve kiracılar için bir emsal karar daha
Bakan Koca ''Ücretsiz olacak'' demişti; zam geldi!
Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanyol doktor açıkladı
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 20 yaralı