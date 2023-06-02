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Mehmet Şimşek kararını verdi

Mehmet Şimşek kararını verdi
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sessiz sedasız 2 kez görüştüğünü belirterek, Şimşek'in kararını açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in dün iki görüşme daha yaptığını belirtti. Selvi, Şimşek'in Erdoğan'dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığını ve ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul ettiğini yazdı.

 Selvi bir süredir görüşmeler yapılan eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde yer alıp almayacağına dair, "Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler hürriyet abdulkadir selvi mehmet şimşek kabine recep tayyip erdoğan
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