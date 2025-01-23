Mehmetçik Suriye'den çekiliyor mu ? Beklenen açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından başlayan yeni süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği konusunda son noktayı koydu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar da 221 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Aktürk, PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı devam eden terörle mücadele operasyonlarında son 1 haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, açıklamasında, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Yine, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Hudutlarda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 105 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son 1 haftada engellenen 1496 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 130'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

'SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Aktürk, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkının zorla yerinden edildiğine işaret ederek, "Suriye'nin toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de; işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZ FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Hamas ve İsrail arasında ateşkes mutabakatını değerlendiren Aktürk, "Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz. Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'5 YENİ SİLAH SİSTEMİ ENVANTERE GİRDİ'

Aktürk, 5 yeni silah sisteminin de envantere girdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 genel maksat helikopteri, yeni nesil T-155 kundağı motorlu fırtına obüsü, orta irtifa hava savunma füze sistemi (HİSAR O) ve modern piyade tüfeği (MPT-76 MH) envantere alınmıştır" dedi.

'KITA SAHANLIĞINA KARŞI İHLAL ENGELLENECEKTİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasına ilişkin, "GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, deniz yetki alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025'te başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar" dedi.

'KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİĞE İLİŞKİN ÇALIŞMAMIZ YOK'

Bakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlikle ilgili iddialara ilişkin olarak ise "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'TSK'NIN SURİYE'DEKİ GÖREVİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ve TSK'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin olarak ise "Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir" dedi.

'IRAK'IN KUZEYİNDE TARAMALAR DEVAM EDİYOR'

Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin, "Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP'leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA