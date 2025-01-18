Mehmetçik, teröristlerin inlerine girdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi. Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.
DHA
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