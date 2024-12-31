Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde görev başındaki Mehmetçik’in yeni yıl mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Somali, Amasya, Diyarbakır, Sakarya, İstanbul, Batman, Ege Denizi, Mardin, Hakkari, Suriye'nin kuzeyi ve Ankara'da görev yapan Mehmetçik’in görüntüleri yer aldı. Videonun açıklamasında, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak" denildi.

Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik yeni yıl mesajında, "Demir pençelerimiz arasına sıkıştırdığımız PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz, Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize. Yılmadan, usanmadan, girilemez denilen yerlere girdik. Ulaşılamaz denen yerlere ulaşarak Zap'ta da kilidi kapattık. Terörle mücadelemiz aynı tempo ve kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin duası bizim en büyük gücümüzdür. Mutlu yıllar Türkiye" ifadelerini kullandı.

DHA