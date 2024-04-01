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Melih Gökçek yerel seçim sonuçlarını da boş geçmedi

Melih Gökçek yerel seçim sonuçlarını da boş geçmedi
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Yerel seçimler öncesi özellikle Ankara için sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde CHP'nin büyük zaferi sonrasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Türkiye, sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları AKP'yi hezimete uğrattı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını tebrik etti.

"İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz" diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Katz, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj" diyen Katz, "İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek ise bu paylaşım üzerinden İmamoğlu ile Yavaş'ı hedef aldı.

Gökçek'in paylaşımı şöyle:

"Ata sözü; 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim...' İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz iki kişiyi tebrik etmiş… Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş… Hem de Türkçe…

Yerel seçimler öncesi özellikle Ankara için sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde CHP'nin büyük zaferi sonrasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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