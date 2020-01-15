Melih Gökçek ''Yeşil''in oğluna da ihale vermiş !

Gazeteci Murat Ağırel, skandal bir iddiayı gündeme getirdi.



Gazeteci Murat Ağırel gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı gündeme getirdi.

Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın oğluna ihale verildiğini öne sürdü.

İşte Murat Ağırel'in Halktv'de yaptığı çarpıcı açıklamaları:

2015 yılında Çevre Koruma'nın ANFA'ya bir ihale vermiş. Bu ihalenin süresi 2 yıl fakat 2016 yılında başlaması ve 2018 yılında bitmesi gereken ihale için süre uzatımı alınmış. Bu ihalede çok ince ayrıntılar var. Alınan bitkilerin çok yüksek fiyatlara alındığı tespit ediliyor. Burda yapılması gereken 5371 kalem varken 1700 tane işin hiç yapılmadığı ama buna rağmen paralar ödendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu tarafından tespit edilmiş.

10 metrekare alana 1000 tane menekşe dikilmiş gözüküyor. 10 metrekare alana 1000 tane menekşe dikilebilir mi?

Toplamda ise 576 milyon TL bir fark ortaya çıkıyor ama bu sadece evrak üstünde yapılan inceleme bir de sahaya inilecek, sahadan veriler anılacak. Oradan da sonuçlar ortaya çıkacak.

YEŞİL KOD ADLI MAHMUT YILDIRIM'IN OĞLUNA İHALE VERİLMİŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üstünde çalıştığı Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir harfiyat ihalesi var.

Harfiyat işinin içinde Türkiye'nin yakından tanıdığı Yeşil Kod adlı kişinin oğlunun şirketleri var. Bu inceleme bittikten sonra bu ihaleleri nasıl alıyorlar hepsi tek tek çıkacak.