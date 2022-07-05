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Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı

Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı

İzmir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

DHA

Etiketler menderes belediyesi mustafa kayalar gözaltı yolsuzluk soruşturması
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