Merkez'in Faiz kararı öncesi dolar, euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yeni faiz kararına odaklanmışken, dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşteki hareketlilik dikkat çekiyor.

TCMB'nin bugün saat 14.00'da açıklayacağı kritik faiz kararına odaklanan piyasalarda zirvedeki yatay seyir sürüyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Faiz kararı öncesinde dolar endeksi 95, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 557 puan seviyesinde bulunuyor.

Erdoğan tüyoyu verdi

Dün Arnavutluk resmi temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. "Kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın bu açıklaması Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararı için de bir tüyo olarak yorumlandı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,47 TL'den, Euro 15,31 TL'den, Sterlin ise 18,40 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.839 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 788/796, çeyrek altın 1.278/1.305, Cumhuriyet altını ise 5.261/5.326 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,47 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 922 dolardan, Ethereum ise 3 bin 127 dolardan fiyatlanıyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ''swap'' anlaşması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı. Anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk lirası olduğu duyuruldu.

FED kararı da bu ay

24-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı öncesinde alınacak olan kararın FED tarafından yapılması öngörülen karara göre şekillenmesi bekleniyor.

Borsa gün sonunda çakıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,49 ve holding endeksi yüzde 4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,92 ile turizm oldu. Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

BAE'de tankerlere saldırı ve Omicron varyantı endişelerinin azalmasıyla yükselişine devam eden Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek değerini gördü.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.78 dolardan işlem görüyor. Dün 86.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Türkiye'nin dış borcu açıklandı! Korkutan yükseliş

Merkez Bankası 2021 Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu %8,6 oranında artarak 124,1 milyar dolar oldu.

En önemli gündem maddesi faiz kararı

TCMB'nin 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı ise piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. PPK kararı öncesi ise bugün Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin bütçe verileri takip edilecek.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor. Bankacıların hesaplamalarını da içeren anket verilerine göre, yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 42.5, Şubat'ta yüzde 45,5 ve Mart'ta yüzde 47 olarak şekillendi.

Enflasyondaki yükselişe rağmen TCMB'nin politika faizi ise yüzde 14'te enflasyonun belirgin altında yer alıyor.

Yoksulluk sınırı asgari ücreti geçti

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE Merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

