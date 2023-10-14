Mersin'de deprem
AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; Mersin'in Silifke ilçesinde saat 13.01'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçülürken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Silifke (Mersin)
Tarih:2023-10-14
Saat:13:01:59 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:33.823 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/j8F7Zzo13Y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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