Mersin'de deprem

AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; Mersin'in Silifke ilçesinde saat 13.01'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçülürken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.