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Mersin'de deprem

Mersin'de deprem
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AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; Mersin'in Silifke ilçesinde saat 13.01'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçülürken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

 

Etiketler mersin deprem afad
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