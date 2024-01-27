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Mersin'de korkutan yangın!

Mersin'de korkutan yangın!
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Mersin'de bir narenciye fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Etiketler mersin yangın narenciye
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