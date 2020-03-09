Mersin'deki su indirimi önerisine AK Parti ve MHP'den ret !

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün olağanüstü genel kurulunda, ilk su aboneliklerinde alınan katılım payının yüzde 50 oranında indirilmesi teklifi görüşüldü.

Genel kurulda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in teklif ettiği indirim önergesine Cumhur İttifakı da destek veriyordu. Ancak Cumhur İttifakı öyle bir usul hatası yaptı ki, indirim kararı reddedildi, meclis oturumu kapandı.

MESKİ, 2020 yılı Ücret Tarifesinde, ilk su aboneliklerinde bir kereye mahsus alınan Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payını, bina ve arsalarda emlak vergi değerinin yüzde 2’si olarak belirlemişti.

İlgili yasalar MESKİ’ye söz konusu oranda tahsilat yapma yetkisi veriyordu ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetmeliğin ve oranların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yapılan çalışmanın ardından MESKİ olağanüstü genel kurula çağrıldı ve Başkan Vahap Seçer’in, ilk su aboneliklerinde alınan katılım payının yüzde 50 oranında indirilmesi yönündeki teklifi genel kurula sunuldu.

Tüm Mersin’i kapsayacaktı

Başkan Seçer’in genel kurula sunduğu teklifte, yüzde 50 indirimin, altyapısı tamamlanmış yerlerde uygulanması şerhi yer alıyordu. Cumhur İttifakı üyeleri, indirimin tüm Mersin’de geçerli olmasını önerdi. Başkan Seçer, Cumhur İttifakı’nın bu önerisini dikkate aldı ve gündem maddesi ‘bütün Mersin’de geçerli’ ibaresi de eklenerek oylamaya sunuldu. Teklifte, indirimin geriye dönük olarak işlemesi ve aradaki farkın vatandaşlara geri ödenmesi de yer alıyordu.

Cumhur İttifakı reddetti

Cumhur İttifakı üyeleri teklif oylamaya sunulduğunda blok halinde ret oyu kullandı. Oylamanın tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı, yüzde 55 oranında indirim teklifini başkanlığa sunmak istedi.

Ancak bu sırada hukukçu meclis üyeleriyle hukukçu bürokratlardan, ikinci bir oylama yapılamayacağı uyarısı geldi. Hukukçu meclis üyeleri, olağanüstü genel kurulun, önceden ilana çıkan gündem ilanına göre yapılabileceğini, ilan edilen gündem maddesine yeni bir madde eklenemeyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı üyeleri, yeni gündem maddesi eklenmediğini, maddenin yeniden oylanmasını istediklerini de söyledilerse de bu seçenek de yasal olarak mümkün değildi. Çünkü Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 14. Maddesine göre, reddedilen bir madde aynı oturumda yeniden gündeme alınamıyor.

Bunun üzerine Başkan Vahap Seçer, yasal olarak genel kurulun sona erdiğini belirtti ve oturumu kapattı. Böylece Mersin kamuoyunun yakından takip ettiği indirim kararı Mayıs ayındaki genel kurula kaldı.

“MESKİ’nin baştan aşağı yenilenmesi lazım”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, genel kurulda su fiyatları ve abonelik ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. MESKİ’nin baştan aşağıya yenilenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, “İlinizde birçok yer yatırım bekliyorsa, kanalizasyon bekliyorsa, batı bölgelerinde arıtma, kanalizasyon sorunları ayyuka çıkmışsa, Anamur temiz içme suyu konusunda sıkıntı yaşıyorsa, MESKİ’de bazı eksikler yapılmış, yeterince yatırım yapılmamış demektir. Anamur Otluca Su Projesi 100 milyon lira gibi kaynak gerektiriyor. Erdemli’de bütün siteler bizden kanalizasyon istiyor. Arıtma, temiz içme suyu istiyor. Arıtma istiyor Silifke. Taşucu’nda yaşayanlar sokaklarda akan kanalizasyonla beraber yaşıyor. Onlar vidanjör marifetiyle alınıyor. Şimdi bütün bunların, bu projelerin gerçekleşmesi lazım. Kaynak, para lazım” dedi.

“Bu yatırımları yapmak zorundayız”

MESKİ’nin önümüzdeki dönemde 2,5 milyarlık yeni yatırım yapacağını ifade eden Başkan Seçer, “Akkent, Karacailyas, Kızkalesi, Tarsus, Taşucu arıtma ve kanalizasyonu için ihaleye çıkıldı. Silifke arıtmasının yeni projesi yapılıyor. Bu yatırımları yapmak zorundayız” dedi.

“Mersin’de su Adana, İzmir ve Antep’e göre daha ucuz”

Mersin’de sudaki kayıp-kaçak oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten Başkan Vahap Seçer, şöyle devam etti:

“Fiyat konusunda insanlar bizden şikayetçi. Şikayetçi olanlar suyu kaçak kullanıyor. Geçen yılla bu yıl arasındaki fark nedir? Haklı mıdır, haksız mıdır? 0-10 metreküp aralığın su kullanımında yüzde 11 fiyat artışı var. 0-10 metreküp oranı toplam abonelerin yüzde 71’i yani yaklaşık dörtte üçü. 21-75 ve 75 metreküp üstü su kullananların aldıkları zam oranı yüzde 19. Abone sayıları içindeki oranı yüzde 16. Peki neden şikayet ediliyor? Fiyatlar aynı. Orada da bir açıklama getirmem lazım. Meskenlerde ciddi fiyat artışı yok. Yapılan fiyat değişikliği sonrası dahi Mersin’de 1 metreküp 7,99 TL. Adana’da 10.56, İzmir’de 11.06 TL, Antep’te 11.42 TL. Fiyatlarda yüzde 28 düzenleme yapmışız. Bunlar çok büyük fiyat farkları değil. Dolardaki, avrodaki personel giderlerindeki maliyet artışlarına bakın. Kaçak-kayıp oranını azaltmadığımız sürece suda indirime gitme şansımız yok. Bir, yatırım yapacaksınız. İki, yasadışı su kullananları tespit edeceksiniz. Disiplin altına alacaksınız. İkisi çok önemli. Tahsilatları düzenli yapmalıyız. İki vatandaş, ikisi de su kullanıyor. Biri bedel ödüyor, biri ödemiyor. Adaletli olmamız lazım. Biri hiç su parası vermiyor çünkü kaçak su kullanıyor. Bu adaletsizliği kaldırmamız lazım.”

Köyden mahalleye dönüşen yerlerin su indirimi yasal süresi bitti

Başkan Seçer, köy iken mahalle statüsüne alınan Yanpar, Hebilli, Bozön, Cemilli, Çevlik Pelitkoyağı, Çopurlu, Dalakderesi, Doruklu, Işıktepe, Resul, Yeşilova, Çavak, Emirler, İnsu, Kocahamzalı ve Uzunkaş’ın da aralarında bulunduğu mahallelerin 2014 yılından beri kullandıkları su bedelinin yüzde 25’ini ödediklerini, 2019 Temmuz ayı itibariyle yasanın tanıdığı bu muafiyetin sona erdiğini ve köylerdeki meskenlerin de kullandıkları su miktarı kadar ödeme yapmaya başladıklarını anlattı.

Mut ilçesindeki su fiyatı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Seçer, 2019’da Mut’tan toplam tahsilatın 9 milyon 500 lira olduğunu, ilçeye yapılan yatırımın ise 11 milyon 250 bin liraya ulaştığını kaydetti. Seçer, “Mersin’in 13 ilçesinde herkes suyu aynı bedelle kullansın ama her yere de adaletli yatırım yapalım istiyoruz” dedi.