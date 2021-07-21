  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meşaleli sema gösterisine soruşturma

Meşaleli sema gösterisine soruşturma

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisine Twitter hesabından tepki gösterdi. Altay, "Semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Henüz nerede gerçekleştirildiği belirlenemeyen bir düğünde, bir semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisinin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre paylaşıma yapılan eleştiriler sonrası Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. 

Semazenin gösterisiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız” dedi.

 

Etiketler yasal işlem Gösteri meşale Konya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda
Kurban telaşı bitti... Geri dönüyorlar! Dönüş trafiği şimdiden başladı!
Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü...
Simge Sağın sosyal medyayı salladı... Şarkıcılığı bırakıp mankenlik yapsa, mankenler işsiz kalacak!
Paylaşım gelmeyince iddia geldi: Sedat Peker yakalandı mı ?
Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezasına ''Şevkat Yerimdar'' beraati
Erdoğan'dan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama
Otobüste 2 kız kardeşi hem taciz hem de saldırı iddiası
Türkiye'ye gurbetçi akını! 3'e katladı
İstanbul plajları İstanbullulara kaldı