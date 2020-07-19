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  3. 19 Temmuz 2020 11:20

Meteoroloji sıcak hava dalgasına karşı uyardı! İşte 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra kaynaklı sıcak havaların bugünden itibaren etkili olacağını ve hafta içine kadar devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji sıcak hava dalgasına karşı uyardı! İşte 5 günlük hava tahmini
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bugün gelecek hafta ortasına kadar,  güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece."

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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