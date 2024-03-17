Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son rapora göre, önümüzdeki beş gün boyunca hava durumu detayları güncellendi. Çarşamba günü genel olarak yağışlı bir hava beklenirken, Perşembe günü birçok bölgede kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, Marmara ve İç Ege’de yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü yurt geneline yayılan yağışlar, perşembe günü birçok bölgede kar yağışı olarak kendini gösterecek.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















