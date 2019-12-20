Meteoroloji Türkiye geneli için hava tahmin haritalarını güncelledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalata göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Yunanistan'da bugün başlayan yağışlı hava yarından itibaren Trakya ve çevresini etkisi altına alacak. Yurt genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla azalacak ve soğuyan hava ile birlikte kar ve kar yağışları ülkeyi etkisi altına alacak. Yarın Ege Bölgesi'nde ise alçak basıncın etkisi fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul ise hava sonundan itibaren yağışlı bir hafta geçirecek.

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



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