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Meteoroloji yarın için alarm verdi: Fırtına geliyor!

Meteoroloji yarın için alarm verdi: Fırtına geliyor!
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Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

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DHA

Etiketler meteoroloji fırtına ege denizi
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