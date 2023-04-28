Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kuvvetli yağış ve zirai don bekleniyor

Meteoroloji, Ege Bölgesi'ndeki 5 il için zirai don uyarısında bulunurken, 4 ilde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarı geldi. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın için zirai don uyarısı yapıldı. Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yarın da kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Tunceli'de de yağış bekleniyor.

5 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi'ndeki 5 il için 'zirai don' uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bu gece (28-29 Nisan) ve yarın gece (29-30 Nisan) bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde, Çanakkale'nin Yenice, Ezine, Bayramiç ve Çan; Balıkesir'in Dursunbey, Bigadiç, Kepsut ve Savaştepe; Manisa'nın Demirci, Gördes, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl; İzmir'in Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ve Aydın'ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yükseklerinde gece sıcaklıklarının '0' santigrat derecenin altına inmesi ve hafif zirai don olayı gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

OSMANİYE, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ İÇİN SAĞANAK UYARISI

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile depremden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de ise kuvvetli yapış bekleniyor.



Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın (Cumartesi) da kuvvetli olması bekleniyor. Pazar (30.04.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tunceli çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; 1700m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklerdir. Risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















