Meteoroloji'den iki ile yağış uyarısı

Eylül ayıyla birlikte gelen sağanak yağış yurtta etkili oluyor. Başta Karadeniz olmak üzere yurdun birçok bölgesi sağanak yağışın etkisi altında. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu iki ilde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Şiddetli yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda ayrıca Meteoroloji'den uyarı geldi.

TRABZON'DA UÇUŞLAR İPTAL

Trabzon'da akşam saatlerinde görülen şiddetli yağış nedeniyle Trabzon Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatıldı. Uçakların Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi