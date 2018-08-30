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  3. 30 Ağustos 2018 09:15

Meteoroloji'den İstanbul'a ''mevzi sağanak'' uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü mevzi sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul'a ''mevzi sağanak'' uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop'un iç kesimleri, Çorum'un kuzeyi, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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