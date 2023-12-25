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Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına öncesinde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına öncesinde uyarıda bulundu.

Samsun’da hafta sonu etkili olan tam fırtına sonrası yeni bir fırtına uyarısı daha geldi. Samsun Valiliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Orta Karadeniz’de (İnebolu-Bafra arası), rüzgarın 26 Aralık ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına öncesinde uyarıda bulundu.Fırtına hakkında meteorolojiden yapılan "Denizlerimizde kısa süreli fırtına bekleniyor" başlıklı uyarıda ise, “Orta Karadeniz’de (İnebolu-Bafra arasında) rüzgarın 26 Aralık Salı günü ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Etiketler Meteoroloji Karadeniz fırtına uyarı
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