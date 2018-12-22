Meteoroloji'den kritik uyarı ! Donmaya hazır olun !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; gelecek hafta yeni bir soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji salı ve çarşamba için yurdun önemli kısmında kar yağışı olacağını duyurdu.

25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık’ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Aralıklarla sürecek kar yağışıyla ilgili tüm detaylar hafta boyu sozcu.com.tr’de olacak. Kar Ankara’yı da etkileyecek, İzmir’de ise ciddi soğuma meydana gelecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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