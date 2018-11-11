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  3. 11 Kasım 2018 09:03

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu'da yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu'da bugün yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün Marmara'da Kırklareli çevreleriyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da yarın öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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