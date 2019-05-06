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  3. 06 Mayıs 2019 23:17

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı !

İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğusu  ile iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı  Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu  ve Güneydoğu Anadolu ile Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Çorum ile Amasya  çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği  öngörülüyor.

Rüzgarın, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İç  Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60  kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bu gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç  kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz  taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

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