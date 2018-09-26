Meteoroloji'den yeni açıklama ! Soğuk ve yağış ne kadar sürecek ?

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, zaman zaman İstanbullulara zor anlar yaşattı.

SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Kırşehir’in kuzey ve batısı, Yozgat’ın kuzeyi, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Samsun ve Sinop çevrelerinde aralıklarla kuvvetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde 1800 m ve üzerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor) 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















