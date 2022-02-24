Metin Özkan'ın para çaldığı iddiasına ilişkin haberlere erişim engeli

Gazeteci Metin Özkan'ın bir kadının çantasından 700 dolar çaldığı iddiasına ilişkin haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Gazeteci Metin Özkan’ın, Aralık 2021’de İstanbul'daki Masterchef restoranında 10 civarında kişinin bulunduğu grubun içindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldığı iddialarına ilişkin mahkemeye başvurdu.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Şubat 2022 tarih ve 2022/2306 sayılı "Kişilik hakları ihlali" kararı ile iddiaya ilişkin haberlere erişime engellendi.

METİN ÖZKAN: GÖRÜNTÜLER MONTAJ

Metin Özkan ise iddiaları reddedip, görüntüler için ise 'montaj' demişti: "Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor."