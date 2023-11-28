Metro İstanbul'dan açıklama: Hava muhalefeti nedeniyle kapatıldı
Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının işletmeye kapatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının hava muhalefeti nedeniyle kapatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır."
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