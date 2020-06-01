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  3. 01 Haziran 2020 22:23

Metrobüs ve tramvay duraklarındaki kalabalık korkuttu

1 Haziran'da açıklanan normalleşme adımlarından sonra iş çıkışlarında Metrobüs ve tramvay duraklarındaki yoğunluk adeta virüse davetiye çıkardı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçilirken toplu taşımalarda yaşanan yoğunluğun önüne geçilemiyor. Özellikle iş çıkış saatinde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandığı görüldü. Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattında ise araçların içinde kalabalık oluştu. Tramvay sefer sayılarının yetersiz kaldığı görüldü.

"TRAMVAY TIKLIM TIKLIM DOLU"

Tramvaydan inen Kadir kayışlı, "Toplu taşımalar çok kalabalık ben dikkat etmeye çalışıyorum ama çok zor. Tramvaydan indim ben şimdi tıklım tıklım dolu. Şuan metrobüse binmeyeceğim ama baksana çok kalabalık" diye konuştu.

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otobüs , metro , duraklar , korona
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