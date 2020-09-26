Metrobüste bağıra bağıra namaz kıldı

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İstanbul’da metrobüs içerisinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşılan görüntülerde, bir kişinin tekbir getirip metrobüsün ortasında namaz kılmaya başladığı görüldü. Seyir halindeki metrobüste yer alan yolcular şaşkınlık içerisinde olduğu fark edildi.
Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, metrobüsteki yolcuların çığlık atmaya başladığını söyledi.
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