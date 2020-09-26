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  3. 26 Eylül 2020 16:01

Metrobüste bağıra bağıra namaz kıldı

İstanbul'da metrobüs içerisinde çekilen görüntülernde bir şahıs bu sabah saatlerinde hareket halindeki metrobüste, çok sayıda yolcu olmasına rağmen bağıra bağıra ezan okuyup yere serdiği seccade üzerinde namaz kılmaya başladı.

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İstanbul’da metrobüs içerisinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde, bir kişinin tekbir getirip metrobüsün ortasında namaz kılmaya başladığı görüldü. Seyir halindeki metrobüste yer alan yolcular şaşkınlık içerisinde olduğu fark edildi.

Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, metrobüsteki yolcuların çığlık atmaya başladığını söyledi.

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