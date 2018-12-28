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  3. 28 Aralık 2018 18:11

Mezarlık manzaralı okul ! Gören şaşırıyor

Mardin'de bir ilkokul ile ortaokulun iki tarafında da mezarlık bulunuyor.

Mezarlık manzaralı okul ! Gören şaşırıyor
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Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Anafartalar ilkokulu ile ortaokulun iki tarafında mezarlık bulunuyor. Öğrenciler, mezarların yanından yürüyerek okula giderken, buraya ilk atanan öğretmenlerin bitişikte mezarlığı görünce şaşırdığı ifade edildi.

Dağın yamacında bulunan Artuklu ilçesindeki Yeni Yol Caddesi'nin hemen altındaki Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Anafartalar İlkokulu uygun arazi bulunamadığı için 1992 yılında bazı eski mezarlar kaldırılarak açılan alanın üzerinde yapıldı. İki tarafı mezarla çevrili okulda bir süre 8 yıllık ilköğretim eğitimi verildi. 1998 yılında aynı alanda ortaokul yapıldı ve ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri bitişik binalarda 4'er yıllık eğitimlerini sürdürmeye başladı. Anafartalar İlkokulu'nda 14 öğretmen 11 derslikte 287, Anafartalar Ortakolu'nda ise, 14 öğretmen 8 derslikte 228 öğrenciye eğitim veriyor.

'MEZARLARDAN ZARAR GELMEZ'

Aynı mahallede oturan okul aile birliği ve Mardin Umut Derneği Başkanı olan Salih Omay, arazi koşulları nedeniyle uygun arsa bulunamadığını, bu sebeple binaların mezarlık ve mezarlarla iç içe olduğunu söyledi. Omay, öğrencilerin evlerine giderken veya dönerken mezarların arasında oynadığını ifade ederken, "Buraya ilk atanan öğretmenler okul ile iç içe mezar ve mezarlıkları görünce yadırgıyor, kısa süre sonra zorunlu olarak alışıyorlar. Zemin katta bazı pencereler açılınca sınıftan mezarlar görünüyor. Biz alışkınız. Mezarlardan zarar gelmez. Asıl bazı insanlardan korkmak gerek" dedi.

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