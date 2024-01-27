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MHP, 55 adayını daha açıkladı

MHP, 55 adayını daha açıkladı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partilerin adayları da netleşmeye devam ediyor.

Son olarak MHP, 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'li Sadir Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 55 belediye başkan adayı daha belirlendi.

İşte açıklanan tam liste...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Etiketler mhp 55 aday daha mhp'nin belediye başkan adayları
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