MHP'den çok konuşulacak genel af ve Selahattin Demirtaş açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik tahliye beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada AİHM kararlarının Anayasa’yı bağladığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin tahliye beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’a yönelik tahliye beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının Anayasa’yı bağladığını söyledi.

Yıldız, CNN Türk'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi:

Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir.

 

