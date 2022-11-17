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MHP'den Türk Tabipleri Birliği hamlesi! Meclis'e sunuldu

MHP'den Türk Tabipleri Birliği hamlesi! Meclis'e sunuldu
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MHP, Türk Tabipleri Birliği'nin adının ''Tabipler Birliği'' olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini Meclis'e sundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

Etiketler mhp tabipler birliği
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