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MHP'den ''zorunlu ders'' teklifi

MHP'den ''zorunlu ders'' teklifi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele"nin, okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunduklarını belirtti.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ve madde bağımlılığının, milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

"GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Bu konuda kapsamlı eylem planı ve mücadele stratejisinin ortaya konulması gerektiğini dile getiren Kılavuz, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplumsal farkındalıklar yaratılmalı, ailelerin ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirici konferanslar, eğitici yayınlar, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmeli." diye konuştu.

Kılavuz, psikolog ve sosyologların, uyuşturucu ile mücadele sürecine dahil edilmesini önererek, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik sağlık merkezleri kurularak sonuç alıcı tedaviler yapılmalı. Tedavi olarak bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi adına çalışmalar yürütülmeli." değerlendirmesini yaptı.

Milli ve manevi değerlerin, uyuşturucu ve madde bağımlığına karşı en büyük silahlardan olduğuna dikkati çeken Kılavuz, şunları kaydetti:

"Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi adına var gücümüzle çalışmalı, onları çağın vebasından ve geleceğimizi karartmak isteyen kirli ellerden korumalıyız. 'Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' dersinin, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve dengi okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına dair kanun teklifimizi, Meclis Başkanlığına sunmuş bulunmaktayız. Kanun teklifimizin komisyondan geçerek yasalaşması en büyük temennimizdir." 

Etiketler mhp teklif
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