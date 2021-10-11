MHP'li belediyenin milyonluk tuğrası tartışma yarattı

Torbalı Belediyesi, AK Parti yönetimindeyken ilçenin 5 bin yıllık geçmişini simgeleyen Demeter heykelini kaldırdı ve 64 bin 700 liraya Osmanlı tuğralı aydınlatma yaptırdı. MHP'li Kadirli Belediyesi de geçen yıl tuğralı aydınlatma yaptırdı ancak maliyeti tartışma konusu oldu.

Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı Osmanlı tuğralarının arasındaki fiyat farkı “dudak uçuklattı.” İzmir Torbalı Belediyesi’nin AK Parti’de olduğu 2017’de, belediye 64 bin 700 TL’ye Osmanlı tuğralı aydınlatma yaptırdı. MHP’li Kadirli Belediyesi’nin ise benzer tuğralı aydınlatma için 2020 yılında 1 milyon 76 bin 470 TL harcadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre İzmir’in Torbalı ilçesinin simgelerinden olan ve ilçenin 5 bin yıllık tarihini simgeleyen tanrıça Demeter ve kızı Kore’nin heykeli, 2017’de dönemin AK Parti’li belediyesi tarafından kaldırılmış ve yerine Osmanlı tuğralı aydınlatma dikilmişti. 2019’daki yerel seçimlerde CHP’ye geçen Torbalı Belediyesi, kısa bir süre sonra Osmanlı tuğralı aydınlatmayı kaldırmıştı. Benzer bir Osmanlı tuğralı aydınlatma ise 2020’de Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapılmıştı. Kadirli Belediyesi, Kadirli-Osmaniye yolu Devlet Bahçeli Bulvarı’nın girişine Osmanlı tuğralı aydınlatma yerleştirmişti. Ancak tuğranın maliyeti, ilçede tartışma yarattı.

DOĞRUDAN TEMİNLİ TUĞRA

Kadirli Belediye Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, belediyeye, Osmanlı tuğrasının maliyetini sordu. Belediyeden verilen yazılı yanıt ise dikkat çekti. Yanıtta, “Osmanlı tuğrası ve yanındaki aydınlatma direklerinin maliyetinin 1 milyon 76 bin 470 lira olduğu” açıklandı. Ayrıca, yanıtta, söz konusu tuğra ve aydınlatmanın “doğrudan temin usulü” ile yapıldığı kaydedildi.

‘FARK NORMAL DEĞİL’

Yanıta tepki gösteren Olgaç, Torbalı Belediyesi’nin 2017’de yaptırdığı Osmanlı tuğralı aydınlatmanın maliyetinin 64 bin 700 bin lira olduğunu kaydetti. Aradaki farkın “normal olmadığına” dikkat çeken Olgaç, Kadirli Belediyesi’nin daha sonra, 1 milyon 76 bin 470 liralık maliyete yol üzerindeki aydınlatma direklerinin de dahil olduğu, yalnızca tuğranın maliyetinin ise 331 bin 950 lira olduğu yönünde açıklama yaptığını belirtti. Açıklamanın doğru olmadığını savunan Olgaç, “Yol üzerindeki aydınlatmalar, tuğradan sonra yapıldı. Ben sadece tuğranın fiyatını sordum. Dolayısıyla verilen fiyat tuğra ve çevresindekilerin maliyeti. Pandemi döneminde o kadar çok sorun varken ve halka yardım yapılması gerekirken bu kadar para harcanmasını doğru bulmuyorum” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet