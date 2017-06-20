MHP'yi yasa boğan kaza !

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bariyere çarpan motosiklette bulunan MHP Eskişehir İl Disiplin Kurulu Üyesi Fırat Sürmeli yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bariyere çarpan motosiklette bulunan 35 yaşındaki Fatih Bozdemir ile 33 yaşındaki Fırat Sürmeli öldü.



Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İzmir-Manisa Karayolu Sabuncubeli mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 03 L 4425 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki Fatih Bozdemir ile Fırat Sürmeli yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozdemir ve Sürmeli'nin öldüğü belirlendi.



Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, iki arkadaşın kasklarının takılı olduğu belirtildi. Bozdemir ve Sürmeli'nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





MHP'Yİ YASA BOĞAN KAZA



33 yaşındaki Fırat Sürmeli'nin MHP Eskişehir İl Disiplin Kurulu Üyesi olduğu belirtildi. Sürmeli'nin cenazesinin, yarın Eskişehir'de Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğlen cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Evli ve iki çocuk babası Sürmeli'nin ölümü MHP'de büyük üzüntü yarattı.