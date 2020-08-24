Microblading Nedir? Kıl Tekniği Kaş Nasıl Yapılır?

Kaş bakımımızı erteliyor ya da makyajla bu kusurları kapatmaya çalışıyoruz. Son dönemde kalıcı makyajın trend olmasıyla artık kalıcı kaş makyajı yaptırarak bu sorundan kurtulmayı tercih ediyoruz. Kalıcı makyaj yöntemlerinden biri olan ve kaşa uygulanan microblading hem doğallığı hem de uzun süre kalıcılığıyla son zamanların en çok tercih edilen işlemlerinden. Kusursuz kaşlara sahip olmak istiyorum ama microblading nedir tam anlamıyla öğrenmek istiyorum diyorsanız hemen yazımızı okumaya başlayın.

Microblading Nedir?

Microblading; seyrek ve biçimsiz kaşların dolgun görünmesi için kaş kılları arasının boya ile doldurulmasıyla yapılan kaş kontürü işlemidir. Dövme tekniğine benzer bir iğneleme yöntemi kullanılarak yapılan uygulama, kaşlar üzerine uygulanmaktadır. Kaşlarınızın olması gereken formu altın orana uygun şekilde ortaya çıkarılarak boyama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Microblading işleminde kullanılan boya derinin 1-2 kat altına işlendiği için kullanılan malzemelerin steril olması oldukça önemlidir. Bu nedenle kullanılan malzemelerin özellikle iğnelerin tek seferlik olmasına dikkat edilmelidir.

Microblading işleminin farklı uygulanma şekilleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de kıl tekniğidir. İşlemi yaptırmak isteyen kişi dilediği yöntemi seçerek kaşına şekil verilmesini isteyebilir.

Kıl Tekniği Kaş Nasıl Yapılır?

Kıl tekniği olarak adlandırılan yöntemde kaş kılları tek tek çizilmekte olup; boya gerçek kaşlarınızdan ayırt edilemeyecek şekilde işlenir. İşlem esnasında deri altına işlenen her çizik tamamen bir kıl görünümündedir. 3D kıl tekniği uygulanırken seçilen boyanın doğal olması gerektiği kadar iğnelere de dikkat edilmelidir. Yapılan işlemin doğal görünmesi için genellikle kaş kıllarından daha ince iğneler tercih edilir. İşlem yapılan kişi daha kalın kaş kılları istemediği takdirde işlemlerde bu şekilde ilerlenmektedir. İşlemde kullanılan iğneler, 7 punto, 9 punto, 12 punto ve 14 punto gibi farklı boyutlardadır.

Kıl tekniği işlemine başlamadan önce kaş formuna karar verilir. Ardından kullanılacak renk, iğne kalınlığı kesinleştirilir. İşlem yapılacak bölgeye anestezi kremi uygulanarak işleme başlanır. İşlem sırasında kaşlarda yer alan boşluklara yapılması istenen kaş formunu tamamlayacak şekilde tek tek çizikler atılarak işlem tamamlanır. Çiziklerin kıl yönlerine göre atılması doğal görünüm için oldukça önemlidir.

Kıl tekniği ile kaş yapımı ince işçilik ve uzmanlık gerektirir. Kötü sonuçlarla karşılaşmamak için kesinlikle işinin ehli insanlara yaptırılmalıdır.

Kıl Tekniği Yaptırmanın Avantajları

Microblading işleminde kıl tekniği en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Peki, neden herkes kıl tekniği ile kaş yaptırmayı tercih ediyor derseniz;

2-3 yıl arası kalıcılığa sahip olan kıl tekniği aynı zamanda en doğal yöntem olarak bilinmektedir. Kaşlarına bir işlem uygulandığının anlaşılmasını istemeyenler bu yöntemi tercih etmektedir.

Acı, sızı, ağrı hissettirmeyen son teknoloji aletlerle yapılmaktadır. Acı eşiği düşük olanlar bu yöntemi tercih etmektedir.

İşlem sonrasında kaşınızı şekillendirmede zorluk yaşamaz, kaş almanız kolaylaşır.

Doğru ellerde yapıldığında microblading ile kusursuz kaşlara sahip olabileceğinizi unutmayın.