Millet İttifakı kamera karşısına geçti: Haydi birlikte sandığa

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte yer aldığı reklam videolarını paylaştı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yer aldığı kısa reklam videosu yayımladı.

"HAYDİ BİRLİKTE SANDIĞA"

Kılıçdaroğlu, vatandaşların sandığa gitmeleri için "Haydi birlikte sandığa" çağrısı yaptı. İmamoğlu ve Yavaş ise "Haydi" diyerek destek verdi.

"#HAYDİTÜRKİYE"

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer aldıkları videoları "#HaydiTürkiye" etiketiyle paylaştı.