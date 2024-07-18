  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milletvekillerinin sağlık harcamaları açıklandı

Milletvekillerinin sağlık harcamaları açıklandı

Milletvekillerinin sağlık harcamaları açıklandı
Güncelleme:

Devlet kasasından Milletvekillerinin sağlık harcamaları için 2024 yılının ilk 6 ayında çıkan para dudak uçuklattı. Günlük yaklaşık 300.000 TL...

Ocak-Haziran döneminde milletvekillerinin sağlık harcamaları için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcama yapıldı.

Birgün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre ağlıkta kamu payının düşmesi, yurttaşın özel sağlık kurumlarına mahkûm hale gelmesine ve harcamalarının artmasına neden oldu.

TÜİK’e göre sağlık harcamalarındaki fiyat artışı yüzde 71,6 ölçülen resmi enflasyon oranının da üzerinde çıkarak yüzde 78,51 olarak hesaplandı. Yurttaş, Genel Sağlık Sigortası primi, muayene ücreti, reçete ücreti, ilaç başı para ödemelerinin altında eziliyor. Ancak milletvekillerinin sağlık harcamaları için kesenin ağzı açıldı. Emekli ve asgari ücret zammına bütçede kaynak olmadığı gerekçesiyle kapıları kapatan iktidar, aldıkları maaşlarla sık sık gündem olan milletvekillerinin sağlık harcamalarını da karşılıyor. Yurttaş tedavi ve ilaç masraflarını karşılamakta zorlanırken milletvekillerinin tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcandı.

Sadece Haziran’da 7,8 milyon TL milletvekillerinin tedavi ve sağlık malzemesi için, 580 bin lira ise ilaç masrafları için ödendi. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 27 milyon 615 bin TL tutarında olan milletvekili sağlık harcamaları bu yıl yüzde 90,4 oranında arttı.

MAAŞLARI DA ZAMLANDI

Asgari ücrete ara zammın yapılmadığı Temmuz’da enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milletvekillerinin maaşları da arttı. Milletvekili maaşı 141 bin liradan 169 bin liraya çıktı. Hem bakan hem milletvekili emeklisi olanların aylık geliri 241 bin liradan 288 bin liraya, hem milletvekili olup hem de milletvekili emeklisi aylığı alanların geliri 239 bin liradan 285 bin liraya çıktı.

Birgün

Etiketler milletvekilleri milletvekillerinin sağlık harcamaları sağlık harcaması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'ye atandı Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'ye atandı Ünlü ekonomist dolar için tarih verdi: Dolar 40 TL'yi aşacak Ünlü ekonomist dolar için tarih verdi: Dolar 40 TL'yi aşacak CHP'den yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak'' CHP'den yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak'' Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor Avro bölgesinde Haziran ayı enflasyonu belli oldu Avro bölgesinde Haziran ayı enflasyonu belli oldu ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya özel ziyaret ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya özel ziyaret TCMB'den Türk Lirası mevduatları için yeni faiz kararı TCMB'den Türk Lirası mevduatları için yeni faiz kararı
Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor Rönesans Rezidans’ın davasında yeni gelişme Rönesans Rezidans’ın davasında yeni gelişme Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak DMO 8 milyon doz aşı satın alıyor DMO 8 milyon doz aşı satın alıyor