Milli bayramlar ve önemli günler için dikkat çeken öneri

Türkiye'de son dönemlerde milli bayram ve önemli gün ve haftalara dair kutlamalarda katılım sayısındaki düşüşe dikkat çeken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yönetmelik ve programlarda değişiklik yapılmasını önerdi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük Türkiye'de son dönemlerde milli bayram ve önemli gün ve haftalara dair kutlamalarda katılım sayısındaki düşüşe dikkat çekti.

"Bugün meydanda yapılan Öğretmenler Günü Çelenk Sunma Töreni ile ilgili izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki törende, resmi görevliler ve öğrenciler dışında cılız bir kalabalık vardı" diyen Küçük, yönetmeliklerde ve yapılacak programlarda değişiklik yapılmasını önerdi.

İşte Küçük'ün o açıklamaları:

Bugün meydanda yapılan Öğretmenler Günü Çelenk Sunma Töreni ile ilgili izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki törende, resmi görevliler ve öğrenciler dışında cılız bir kalabalık vardı. Bu görüntüyü, benzer çok sayıda törende yaşıyoruz. Böyle olunca törenler, halkın coşkusundan uzak, tören yapılmış olmak için yapılmış olmasından öteye geçmiyor.

Milli bayramlar ile önemli gün ve haftaların kutlanma amaçlarına uygun olarak, halkın ve STK’ların yoğun katılımı ve çoşkusunu sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, bu amaçla söz konusu kutlamalara ilişkin yönetmeliklerde ve yapılacak programlarda değişikilik yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)