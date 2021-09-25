Milli Eğitim Bakanlığı'ndan e-Sınavlar için flaş karar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl sonuna kadar 156 salon daha yaparak e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il genelinde yapılan yeni salonlarla birlikte e-Sınav salonlarında aynı anda 11 bin kişinin yararlanabileceği belirtildi. 2020'de 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonunun bulunduğu, bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısının ise 4 bin 290 olduğu bildirildi.
2021'de ise 150 yeni salon daha yapılarak e-Sınav salon sayısının 344'e yükseltildiği, merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesinin de 6 bin 880'e çıkarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, MEB'in yeni bir planlama kapsamında, bu yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu yaparak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldığı ifade edildi. Böylece aynı anda 11 bin kişinin salonlardan yararlanabileceği vurgulandı.
"e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın e-Sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yapıldığını belirtti.
Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamaların da aynı salonlarda yapıldığını bildiren Özer, "e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-Sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık" bilgisini verdi.
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