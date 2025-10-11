Milli park ve vakıflar teklifi Meclis'te

AK Parti, milli parklar ile ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile vakıflar ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de kanun tekliflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Güler, milli parklar ile ilgili kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu belirterek, "Kanun teklifimiz ile milli park olarak ilan edilmiş veya edilecek alanların sınırları, güncel bilimsel verilere dayalı olarak ekolojik dengeyi azami ölçüde koruyacak şekilde yeniden belirlenmektedir. Bu düzenlemeyle sadece korumayı değil aynı zamanda da bölgede yaşayan yöre halkının makul ve denetimli kullanım alanlarını gözeten ve böylece doğal varlıkların korunması ile sosyoekonomik beklentiler arasında optimum bir dengeyi de hedeflemeyi sağlamaktadır. Milli parkların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak; ancak acil kamu yararı gerektiren stratejik altyapı projelerine esneklik sağlanması adına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle park alanlarının bir kısmında korunma statüsünü değiştirmesine yönelik sınırlı ve istisna bir yetki de bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenleme doğal varlıklarımızın korunmasından taviz verilmeyecek şekilde ve sadece zorunlu altyapı ve stratejik yatırıma imkan tanıyarak ülkemizin genel menfaatini gözetmeyi amaçlanmaktadır. Ayrıca milli parklarda yapılacak her türlü yapı ve tesis için izin ve denetim mekanizması sıkılaştırılmış, yasa dışı yapılaşmanın ve plansız müdahalelerin önüne geçilmesi de kanun teklifimiz içerisinde yer almaktadır" dedi.

'PARA CEZALARI ARTIRILACAK'

Kanun teklifi ile yetki karmaşasının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Güler, "Doğal mirasımıza ve milli parklarımıza zarar veren eylemlere karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek amacıyla izinsiz avlanma, ağaç kesme, çevre kirliliğine yol açma gibi fiiller uygulanan idari para cezaları da ciddi oranda arttırılmakta ve aynı zamanda süreli hapis cezaları da teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenlemeyle doğal varlıklarımıza zarar verenlere yönelik cezasızlık algısı da ortadan kalkacak ve tabiat varlıklarını ve parkları en üst seviyede de korumayı sağlamış olacağız" diye konuştu.

'GENEL ASAYİŞİN TEMİNATI İÇİN KRİTİK BİR ADIM ATIYORUZ'

Güler, vakıflar ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifiyle, devletin koruma, denetim ve kültürel miras yönetimi alanlarındaki yetkilerinin güçlendirileceğini ve etkin hale getirileceğini söyledi. Güler, "Teklif ile milli güvenlik ve genel asayişin teminatı için kritik bir adım atıyoruz. 'Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklerle sadece kara konaklama tesisleri değil, marinalar, liman tesisleri ile kıyı tesislerini işletenlere ve deniz aracı kiralayanlara yönelik kimlik bildirim yükümlülüğü getirilmektedir. Bu sayede giriş-çıkış ve konaklama işlemleri kontrol altına alınarak suç işlemek isteyenlere karşı daha caydırıcı, etkin tedbirler geliştirilmektedir. Ayrıca konaklama tesislerinin, genel kolluk bilgisayar terminallerine anlık veri gönderme zorunluluğuna uymamaları halinde uygulanacak idari para cezaları arttırılmakta, tekrarı halinde ise işletme ruhsatlarının iptaline kadar gidecek cezalara teklifimizde yer veriyoruz. 'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alanı Kanunu'nda yapılan değişiklerle alanın daha ciddi korunması için tedbirleri geliştiriyor ve bu sahanın en üst seviyede koruma altına alınmasını amaçlıyoruz. 'Tarih alanı' tanımı sadece başkanlığa tahsisli yerleri değil, başkanlığın görevli ve yetkili olduğu tüm alanları kapsayacak şekilde de genişletmeyi hedefliyoruz. Tarihi alan bağlantı noktaları olan tabyalar, şehitlikler ve kaleler gibi tespit edilen yerler bütüncül koruma kapsamına alınıyor" diye konuştu. Vakıf taşınmazlarının azami süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını aktaran Güler, Milli Saraylar İradesi Başkanlığına; araştırma, sondaj ve arkeolojik kazı yapma ve yaptırma yetkisinin verildiğini ekledi.

'TEZKERE İÇİN HENÜZ ERKEN'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) de yer alıp almayacağına ilişkin, "Detaylı çalışmaları Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Başkanlığımız çalışıyor. Yakın zamanda hem karşılıklı ateşkes hem de devamında alınacak Gazze ve bölgesindeki tedbirlerle ilgili hususlar henüz bize intikal etmiş değil. Bu ay içerisinde süresi biten 3 tezkeremiz var. Bazıları belki devam etmeyebilir. Suriye, Irak, Lübnan, Orta Afrika ve Mali Cumhuriyetine yönelik tezkeremiz bu ay içerisinde Meclis Başkanlığımıza gelecektir" dedi. Gazze için Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın değerlendirme yapacağını vurgulayan Güler, "Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığımızın Tezkeresi olarak da Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Tezkere için henüz daha erken ve olayın başındayız" dedi. Güler, TBMM'nin Gazze ile ilgili yaptığı oturumları hatırlattı ve TBMM'ye gelebilecek tezkereyi destekleyeceklerini söyledi.

Güler, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğu günden bu yana nitelikli çalışmalara imza attığını belirtti ve komisyonun PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya heyet gönderip göndermeme konusunun değerlendirileceğini ifade etti. (DHA)

