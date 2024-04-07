Milli parklarda bayram tedbirleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı milli parklar ve tabiat parklarında Ramazan Bayramı tatili için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunuyor. DKMP Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatilinde korunan alanlara yönelik ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını göz önüne alarak tüm tedbirleri aldı. Bu çerçevede, sahada bulunan bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapılarak kullanılır hale getirildi. Sahaların temizliğinin sağlanması için önlemler artırıldı. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlama yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek durumlara karşı güvenlik tedbirleri de alındı.

YANGIN UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye topraklarının zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu değerleri koruyup geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ülkenin zengin biyoçeşitliliğini barındıran korunan alanların, vatandaşlar tarafından bilinip takip edilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bin bir çeşit bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan korunan alanların, gelecek kuşaklara bırakılması gereken birer hazine olduğunu belirterek, "Tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız milli parklarımızı ve tabiat parklarımızı ziyaret edebilirler. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca yine orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içerisinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA