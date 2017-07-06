Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Araç sahipleri dikkat ! Son 2 hafta; yoksa 10 katı cezası var !
Araç sahipleri dikkat ! Son 2 hafta; yoksa 10 katı cezası var !
Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
Van'dan acı haber geldi ! 1 evladımız şehit
Van'dan acı haber geldi ! 1 evladımız şehit
Çanakkale'de şok ! Top mermisi patladı
Çanakkale'de şok ! Top mermisi patladı
''ByLock'u indirdim ama kullanmadım'' diyenler için yeni kriter
''ByLock'u indirdim ama kullanmadım'' diyenler için yeni kriter
Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın dehşeti !
Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın dehşeti !
1.5 milyon kişiye müjde ! Hükümet düğmeye bastı
1.5 milyon kişiye müjde ! Hükümet düğmeye bastı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Temmuz 2017 09:36

Milli tren için geri sayım başladı

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünce, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere 30 mühendis alınacak.

Milli tren için geri sayım başladı
A+ A-

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli statüde 20 makine, 10 elektrik-elektronik alanından olmak üzere 30 mühendis alımı için yazılı ve sözlü sınav yapacak. Adaylara, atama onayları hariç, tüm tebligatlar ve duyurular http://www.tulomsas.com.tr internet adresinden yapılacak.

Başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek sınav, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 27 Ağustos'ta yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, bu sınavın tarihi ve yeri ayrıca duyurulacak. Nihai başarı listesi http://www.tulomsas.com.tr adresinde ilan edilerek, alımı yapılacaklara yazılı tebligatta bulunulacak.

 
 

AA

mühjendis , milli tren , TÜLOMSAŞ