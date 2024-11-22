Milyonlarca GSS prim borçlusunun borçlarını silecek torba yasa Meclis'e geliyor

Türkiye'de yıllardır milyonlarca vatandaşı kara kara düşündüren ve 1 Ocak 2025 tarihine kadar ödenmesi gerektiği açıklanan GSS prim borçlarını silecek yeni bir torba yasa tasarısı TBMM'ye geliyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'de GSS borcu olan 9 milyon vatandaşa SMS göndererek GSS prim borçlarının 1 Ocak 2025 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini duyurmuştu.

Ancak SGK SMS'lerle vatandaşa "borcunuzu ödeyin" çağrısı yaparken AK Parti iktidarının yeni bir torba yasa ile yaklaşık 250 milyon TL'lik bu borcu silmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, Ak Parti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifiyle 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. AK Parti’nin yaptığı çalışmaya göre yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyecek düzenleme kapsamında devlet, 250 milyon TL’lik alacaktan vazgeçmiş olacak.