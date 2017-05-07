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  3. 07 Mayıs 2017 18:16

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber !

Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ve bazı kamu kuruluşlarına yapılandırma teklifi Meclis'e sunuldu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber !
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Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor. 31 Mart 2017'den önceki gümrük vergileri, idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile gecikme zammı, faizi ve cezası yapılandırma kapsamına alınıyor. Son başvuru 30 Haziran.

Yapılandırmaya başvuruda  bulunamayanlara  ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması  teklifi, Meclis'in bu haftaki gündemini oluşturacak.  TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat  metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.  Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri  Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9  Mayıs Salı günü ele alınacak.

Teklif, Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel  idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin  alacaklarını yeniden yapılandırıyor.  Teklifle, 31 Mart 2017'den önceki gümrük vergileri, vergi ve bazı  idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara  ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme  cezası yapılandırma kapsamına alınıyor.  Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da  yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve  taksit ödemeleri  devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

HURDA ARAÇLAR İÇİN DÜZENLEME 

1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının  silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin  gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil  plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya  çıkartılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak.

30 HAZİRAN SON GÜN

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Haziran 2017 günü sonuna  kadar başvuruda bulunacak.  Yeniden yapılandırılan borçlar 18, il özel idareleri ve spor  kulüplerinin borçları ise 36 taksitte ödenebilecek. Peşin ödemelerde ayrıca yüzde  50 indirim yapılacak. 

EMLAK BANKASI GERİ DÖNÜYOR...

Tasfiye halindeki Türkiye emlak Bankası Anonim Şirketi, bankacılık  faaliyetlerinde bulunmak üzere tasfiye halinden çıkarılıyor. İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere  köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve  Yaylacık köyleri ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi'nin 130 yıldır süren  mülkiyete ilişkin mağduriyetleri gideriliyor. Bu köyler ve mahallede, üzerlerinde  vatandaşlara ait ev ve ahır bulunan Hazineye ait taşınmazların yüzölçümü 5 bin  metrekareye kadar olan kısmı kullanıcılarına satılabilecek.

 Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon,   Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı  adayın belirlenmesi amacıyla, 9 Mayıs Salı günü toplanacak.  Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu  Karma Komisyon ise 11 Mayıs Perşembe günü yapacağı toplantıda, komisyon  bünyesinde oluşturulan alt komisyonun hazırladığı, Kamu Denetçiliği Kurumu 2016  yılı yıllık faaliyet raporunu görüşecek.

AA

borç , sgk , yapılandırma , tbmm