MİT okul açıyor: Milli İstihbarat Akademisi

YÖK tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.

AK Parti, araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversiteye atamasının yapılmasını içeren kanun teklifini Meclis'e sundu. Meclis'e sunulan teklifle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulması öngörülüyor. 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.