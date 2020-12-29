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  3. 29 Aralık 2020 18:58

MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme

MİT TIR'larının durdurulması davasında FETÖ'nün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeleri açıklandı.

MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme
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MİT TIR'ları davasının gerekçesinde, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT TIR'larına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Gerekçeli kararda, MİT TIR'larının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi. MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.

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